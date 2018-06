CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTODal 9 al 13 giugno il design sociale made in Russia farà tappa per la prima volta in Italia, a Venezia. Sono partiti dalle botteghe moscovite macinando oltre 2.500 chilometri. Portano la firma dei maggiori designer russi dei nostri tempi, la lavorazione dei loro artigiani locali e la soddisfazione di chi, in patria, se li è goduti assieme a un buon libro. Perché negli ultimi anni questi oggetti inclusivi hanno rivoluzionato l'architettura degli spazi sociali e delle biblioteche di Mosca.E da questo sabato potranno essere toccati con...