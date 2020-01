L'EVENTO

Con il tradizionale pranzo di gala dedicato alle premiazioni, si è conclusa la 23. edizione de Il Piatto del Natale. Quest'anno Il Gazzettino e la delegazione di Venezia Mestre dell'Accademia italiana della Cucina hanno focalizzato la sfida culinaria sugli Istituti Alberghieri, ed in particolare sugli allievi delle classi quinte. Gli allievi, dopo aver presentato le rispettive ricette alla giuria di qualità, presieduta da Franco Zorzet - delegato per Venezia Mestre dell'Accademia e coordinatore territoriale del Veneto - e composta da chef e ristoratori veneti di eccellenza, oltre che da accademici della cucina e giornalisti, si sono sottoposti alla Prova del Cuoco, ossia la realizzazione pratica delle proposte culinarie. Ogni squadra di cucina prevedeva due giovani aspiranti cuochi assistiti dai rispettivi insegnanti e dai giudici, che li hanno supportati e incoraggiati nelle varie fasi della preparazione.

Nel contempo un'altra squadra, anche questa formata da due allievi, simulava un servizio in tavola: portata e racconto dei piatti, mescita del vino e descrizione dello stesso, lavoro ugualmente sottoposto al giudizio di esperti di qualità, capitanati da Andrea Coppetta, direttore del ristorante Le Calandre di Padova, famiglia Alajmo, tre stelle Michelin. La classifica finale è la somma dei voti espressi dalle due giurie, assaggio dei piatti e valutazione del servizio.

I CONCORRENTI

A trionfare è stato l'istituto alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto (Tv), davanti ai padroni di casa dell'Alberini (campioni uscenti), mentre al terzo posto si è classificato lo Jacopo da Montagna di Montagnana (Pd). Da sottolineare la netta prevalenza rosa nei team classificati ai primi tre posti: in cucina ben 5 componenti su 6 erano ragazze, mentre nel settore servizio la quota femminile era la metà, 3 su 6, con un totale di 8 ragazze su 12 fra i tre primi classificati.

Come un anno fa l'istituto Alberini di Lancenigo di Villorba (Tv) ha ospitato il pranzo di gala, nel quale sono stati assaggiati i piatti classificati ai primi tre posti, oltre ad aperitivo e dessert a cura degli allievi dell'istituto ospitante e al panettone vincitore del concorso del Gazzettino per il miglior panettone artigianale 2019.

I SOMMELIER

Nell'occasione fondamentale l'apporto dell'Ais (Associazione Italiana Sommelier) del Veneto i cui sommelier non solo hanno studiato l'abbinamento dei vini al menu proposto ma si sono anche occupati del servizio del vino stesso durante il pranzo. E, a questo proposito, è risultata preziosa la partecipazione, in qualità di partner, di primarie e storiche aziende vinicole della regione: Giorgio Cecchetto di Tezze sul Piave (Tv), Ornella Bellia di Pramaggiore (Ve), Antonio Bonotto di San Polo di Piave (Tv).

IL CONVIVIO

Nel corso della conviviale, guidata dalla giornalista Domy Grande, storica voce di Radio Padova, il direttore del Gazzettino Roberto Papetti ha ricordato il forte legame fra il giornale e il concorso anche nel segno della valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Il delegato per Venezia-Mestre dell'Accademia Italia della Cucina, Franco Zorzet, assieme a Roberto Robazza, direttore del centro studi Aic, ha ringraziato oltre alla segretaria del premio Anna Cortesi, anche chef e ristoratori che con il lavoro in giuria e la generosità nel contribuire al monte premi, offrendo voucher omaggio nei rispettivi ristoranti, hanno da sempre regalato alla manifestazione il tocco della qualità.

LE NOVITÀ

Zorzet e Robazza in accordo con il direttore Papetti hanno annunciato due novità per la prossima edizione: da una parte la proposta di coinvolgere le altre delegazioni provinciali venete nell'organizzazione dell'evento, dall'altra la modifica della denominazione del premio che, dal 2020, si chiamerà: Piatto del Natale-Trofeo Bevilacqua-Chiades, in onore e memoria degli ideatori della manifestazione, il primo a quel tempo delegato dell'Aic di Venezia-Mestre e fondatore della delegazione, il secondo giornalista del Gazzettino. È stata lanciata l'idea di completare ciascuna squadra partecipante con uno degli chef in giuria, che diventerà in pratica il tutor del team, un po' sulla falsariga di quanto accade con i talent musicali in stile X-Factor, dove ciascun giudice segue uno o più cantanti.

Gli oltre cento partecipanti al gala hanno riservato applausi e consensi convinti ai ragazzi premiati, dimostratisi non solo bravi sul campo ma anche già maturi, determinanti, appassionati e con idee molto chiare. Sugli scudi lo staff dell'Istituto Alberini, capitanato dai professori Damiano Molin, docente di enogastronomia, e Luigi Di Sorbo, per il servizio in sala, capace di organizzare la conviviale di gala in maniera impeccabile, con un passo da vero e proprio ristorante, sia in cucina che nel servizio, a dimostrazione della volontà da parte degli istituti alberghieri di fare il salto di qualità ed elevare sempre più il livello. Come hanno poi sottolineato sia Teresa Perissinotto, delegata Aic Treviso, sia Stefano Minozzi, presidente del consorzio degli istituti alberghieri e dirigente dell'Istituto Medici di Legnago e coordinatore dei partecipanti al concorso. Per tutti l'appuntamento è, dunque, per il Piatto del Natale 2020.

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA