L'EVENTOChiamatela pure l'ottava meraviglia. Perché sono otto in tutto il mondo i Porsche Experience Center. Sorgono in Usa, Germania, Francia, Inghilterra e Cina. Ma quello di Franciacorta, appena inaugurato nel nord Italia, è il più bello e completo di tutti. Un vero parco divertimenti per i Porschisti doc ma anche per tutti gli appassionati di auto sportive. A inaugurare il Porsche Experience Center di Franciacorta con uno spettacolo...