C'era una volta... : cominciavano sempre così i racconti delle fiabe che da bambini dovevano farci compagnia, o farci dormire, comunque coinvolgerci in qualcosa che si proponeva diverso dalla norma, un mondo inventato per aiutarci a volare con la fantasia. E proprio le fiabe sono state uno dei motivi più apprezzati della manifestazione Pitti Bimbo, che chiude oggi i battenti in digitale, dopo dieci giorni di incontri streaming. Iniziata il 25 gennaio, e destinata a concludersi il 5 aprile prossimo, la moda per i bimbi sta parlando chiaro e forte con una risposta importante che tutto sommato fa sentire meno l'assenza di quelle giornate in Fortezza da Basso dove tanti marchi all'insegna di Pitti Bimbo, hanno portato il meglio della loro produzione contribuendo a scrivere la storia della moda per i bimbi del nostro tempo da zero a 14 anni. Oggi la 92^ edizione di Pitti Bimbo, realizzata in digitale, ci consente di tirare positivamente le somme di un'adesione solidissima. Incontri online, appuntamenti organizzati da Pitti Connect, scambi di proposte e - per fortuna - ordini per le proposte vincenti. Sono già all'attivo della rassegna.

In digitale si affacciano sia i grandi marchi che le new entry: Pitti Bimbo - ha detto Agostino Poletto, direttore generale dell'organizzazione fiorentina di Pitti - con la rassegna dedicata alla moda Bimbo,che si è inaugurata il 25 gennaio scorso e che si concluderà il 25 aprile prossimo - ha ottenuto ladesione di ben 250 marchi. Abbiamo messo tutto il nostro impegno nel costruire su Pitti Connect il palinsesto editoriale con un programma di eventi digitali e format destinati ad animare il nostro Billboard online: uno strumento fondamentale per raccontare i brand , anche quelli di piccole dimensioni che fanno grande innovazione stilistica e di prodotto e che da diverse stagioni sono diventati un punto di riferimento del Salone. Ma resta il mistero di quelle fiabe eterne che continuano ancora a incantare i piccoli con una partecipazione che va oltre il pensiero attuale forse per entrare nel mito che comunque accompagna il nostro tempo, ieri o domani.

