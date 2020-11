L'EVENTO

Belli e dannati come Tom Cruise in Top Gun o moderne Cenerentola alla maniera di Julia Roberts in Pretty Woman. Che abbiate pensato almeno una volta di calarvi nei panni dei vostri eroi di celluloide o siate dei cacciatori di feticci della storia del cinema, questo è il momento buono. Prop Store, punto di riferimento in fatto di cimeli cinematografici, con sede a Londra e Los Angeles, lancia una speciale asta di 900 memorabilia provenienti da oltre 350 film e programmi televisivi. L'Enterteinment Memorabilia Live Auction è in programma online il prossimo 1 e 2 dicembre ad opera di Stephen Lane, fondatore di Prop Store. Lane racconta di aver avviato l'impresa kolossal grazie alla sua passione per il collezionismo: «È tutta una questione di fiuto e di ricerca, molti di questi manufatti vengono semplicemente gettati via alla fine della produzione, altri vengono smaltiti o venduti», spiega.

L'ARCHIVIO

È dal 1998 che Lane lavora alla creazione del suo team di archeologi del cinema, appassionati quanto lui nella ricerca di cimeli rari. Attraverso una rete accreditata di registi, troupe del cinema, società di produzione, distributori e collezionisti privati, ha messo in piedi un archivio di abiti, accessori e oggetti di scena da far gola a cinefili e fashion victim di mezzo mondo, naturalmente con una certa disponibilità economica. Registrandosi online si può sfogliare intanto il catalogo dell'asta, aggiudicandosi poi al miglior prezzo, notate bene espresso in sterline britanniche, il cappello del Jocker di Batman di Jack Nicholson, la giacca di pelle rossa di Brad Pitt in Fight Club, la veletta di Madonna in Evita, solo per citarne alcuni.

LE TENDENZE

Vedendola dalla parte dei collezionisti e degli appassionati di moda, l'investimento si rivela più che azzeccato se l'accessorio in questione cavalca la storia del cinema come i fashion trend di stagione. Sembrano usciti dalle passerelle dell'autunno-inverno 20/'21 gli stivali alti in vernice nera con cui l'escort Vivian Ward alias Julia Roberts, incontra per la prima volta l'avvocato Edward, Richard Gere, su Hollywood Boulevard. Ed è subito Pretty Woman, la commedia romantica di Garry Marshall. Quotazione alle stelle tra gli 11 mila e i 16 mila euro per le calzature con tacco a spillo e zip, poco importa se furono poi accantonate dalla protagonista per vestire i panni bon ton del lieto fine. Trentaquattro anni e non dimostrarli per il bomber in pelle del tenente Pete Maverick Mitchell, l'aviatore della marina militare americana interpretato da un giovane Tom Cruise in Top Gun. Se è atteso per il prossimo luglio 2021 il sequel della pellicola, tanto vale concentrarsi sul giaccone in stile army con stemmi e toppe ricamate, quotato tra i 13 e i 18 mila euro.

DA CAPO A PIEDI

Da Maverick al Capitano Jack Sparrow, ci sta di mezzo una parrucca con tanto di dread intessuti di fili di perline, stimata tra i 7 e i 9 mila euro, dopo aver consacrato Johnny Depp nella saga Pirati dei Caraibi. Tra i copricapo più abbordabili, scoviamo il berretto di Will Smith in Bad Boys II stimato a 400 euro; mentre l'elmo autografato, di certo poco indossabile, di Tom Hanks in Salvate il soldato Ryan ha un valore stimato tra 11 e 17 mila euro. Sventola il tricolore italiano sull'abito rosa da ballo della maestrina Dora, Nicoletta Braschi, immortalato nella romantica fuga a cavallo con Guido, Roberto Benigni, nella pellicola premio Oscar La vita è bella.

Considerando l'attuale momento storico, potreste aver voglia di calarvi nei panni di Neo, alias Keanu Reeves, nel fantascientifico The Matrix Reloaded. L'outfit messo a punto dal costumista Kym Barrett, a prova di acrobazie per salvare la razza umana dall'estinzione, fa registrare una cifra da capogiro. Per il cappotto di lana con camicia alla coreana, gemelli, bretelle, pantaloni, stivali e micro occhiali da sole, la quotazione si aggira infatti tra i 45 e i 67 mila euro, come a dire che alle volte l'abito vale l'impresa.

Silvia Cutuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA