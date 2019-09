CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOArriva l'autunno e, immancabile, anche il nuovo appuntamento con il Gusto per la Ricerca, l'iniziativa benefica nata nel 2004 a Padova e che, in 15 anni di attività, ha raccolto la considerevole somma di un milione e 876 mila euro, avvalendosi di una formula che trasforma chef di fama internazionale in promotori di messaggi di solidarietà. Come? Riunendo una volta all'anno una super squadra di blasonati cuochi i quali a titolo completamente gratuito pensano e preparano un menù, abbinato a grandi vini, per un pranzo d'autore che si...