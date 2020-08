L'EVENTO

Alberto e Dario Spezzamonte, titolari del ristorante e wine bar Estro Vino e Cucina, tra San Pantalon e la Chiesa di San Rocco, a Venezia, presentano oggi una serata dedicata al loro ormai famoso Tramezzino', dopo che la guida Street Food' del Gambero Rosso li ha premiati come Migliore locale Street Food del Veneto. Organizzata in un ambiente esclusivo, nella magica atmosfera della Laguna di Venezia, Sogno di un tramezzino di mezza estate è l'edizione zero di un evento che vuole raccontare un'enogastronomia coraggiosa e rispettosa dei prodotti e del territorio, portata avanti dai fratelli Spezzamonte - al timone di Estro Vino e Cucina a Venezia con partners e fornitori di eccellenze. Occasione unica anche per avvicinarsi alla filosofia con cui da anni Alberto e Dario conducono il loro ristorante. L'appuntamento con Sogno di un tramezzino di mezza estate è infatti sull'Isola di Orto delle Vignole', questa sera, dalle 18,30 a mezzanotte, tra il mare e la laguna dove, tra carciofaie, boschi di acacia e un immenso giardino, è presente un'antica polveriera austriaca.

PARTNERS DI QUALITÀ

Estro ha riunito alcuni fra i più importanti professionisti del mondo dell'enogastronomia: Meteri Eccellenza & Terroir per la proposta dei vini naturali, presentati durante la serata dai produttori e vignaioli come Daniele Portinari (Colli Berici, Vicenza), Sot La Mont (Corno di Rosazzo, Udine) e Guerila (Valle del Vipacco, Slovenia); Damini Macelleria & Affini, con le carni scelte dalla grande esperienza di Gian Pietro e Giorgio Damini; Anticamente, Il pane coraggioso (Roncade, Treviso), di Damiano e Mirko Visentin; le uova di montagna di Giovanni Tava e Mattia Cristoforetti, che allevano ad alta quota a Mori, in provincia di Trento, galline livornesi; il Mercato di Rialto di Venezia, rappresentato in quest'occasione da Paolo Zane per il mercato del pesce e da Simone Busatto per frutta e verdura; la famiglia Gastaldello che da oltre 50 anni, a Marostica (Vicenza), selezionano e propongono il meglio dei prodotti caseari. Una collaborazione che ha dato vita ad inedite ricette di tramezzini, mentre Alberto Spezzamonte proporrà una Grigliata estiva con le carni di Damini & Affini. Il servizio di trasferimento per raggiungere l'Isola di Orto delle Vignole dalle Fondamente Nove è organizzato da Estro. Info: 041/4764914.

