L'EVENTOAl Forum milanese di Assago, di fronte a quasi seimila spettatori, Bengala Fire, Gianmaria, Baltimora e Fellow si contenderanno stasera (21,15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW) la vittoria finale. Si tratta dell'ultimo atto di un percorso partito la scorsa estate con le selezioni e proseguito con i live fra dodici concorrenti rimasti in gara. Dopo la progressiva scrematura, fra i quattro dell'ultimo atto ci sono ben...