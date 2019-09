L'Europa in musica Ritorna la Biennale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CARTELLONEOrganizzata da Ivan Fedele, si svolgerà da venerdì 27 al 6 ottobre la 63. Biennale Musica. La rassegna, che prevede 16 appuntamenti e 33 prime esecuzioni, si inaugurerà al Teatro Goldoni, venerdì 27 alle 20, con la consegna del Leone d'oro alla carriera a George Benjamin. Del compositore inglese, l'Orchestra sinfonica della Rai, diretta da Clemens Schuldt, proporrà la versione concertistica di Written on the Skin, opera su libretto di Martin Crimp, rappresentata per la prima volta a Aix-en-Provence nel 2012. Significativa a...