L'Europa ha cancellato dalla sua cultura la pena di morte, e tutti noi siamo giustamente inorriditi che, ancora oggi, uno Stato possa legalmente sopprimere una vita. Tuttavia il nostro stesso Paese, anche a guerra finita, continuò a condannare alla fucilazione alcuni criminali fascisti. Queste esecuzioni dovrebbero, coerentemente, suscitare in noi un orrore retroattivo, perché i princìpi non hanno, o non dovrebbero avere, eccezioni. Eppure, davanti alla vicenda di Pietro Koch, proviamo quasi un'istintiva simpatia verso il plotone di...