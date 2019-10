CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESTRATTOQuello dell'istruzione è l'unico settore della società italiana in cui la produttività è in costante diminuzione da oltre mezzo secolo.Che cos'è la produttività dell'istruzione?Una definizione informale ma intuitivamente chiara è la seguente: la produttività è l'inverso del numero di anni necessari per raggiungere un determinato grado di organizzazione mentale. Supponiamo di assumere, come metro, il livello di organizzazione mentale conoscenze, padronanza del linguaggio, capacità logiche di un diplomato di terza media del...