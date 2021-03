L'estate sta arrivando e a farvi compagnia sarà un accessorio affascinante, il ventaglio, tornato di moda con tutta la sua storia. In passato è stato usato come un vero e proprio strumento di comunicazione: aprirlo al centro, appoggiarlo su una guancia, ogni gesto aveva un preciso significato. Partendo da questa passione, circa 30 anni fa, il fondatore di Ventaglidautore, Danilo Anello di Ventimiglia, iniziò a creare una collezione privata di ventagli artigianali. L'interesse per questo accessorio maturò nella sua infanzia, quando lo vide tra le mani dell'amata nonna siciliana che conversava con il misterioso linguaggio del ventaglio, simbolo di nobiltà, eleganza e libertà. I ventagli oggi sono creati da una piccola azienda a Cassano d'Adda (Bergamo), tutti fatti a mano e piegati uno ad uno, hanno una particolarità unica ossia di essere a doppia faccia, con due tessuti diversi per lo stesso ventaglio. Magari più colorato per il giorno e in pizzo per la sera. Entrare nell'azienda significa addentrarsi in un mondo magico, fatto di piccole scatole che contengono passamanerie pregiate, piume costosissime, rari tessuti in seta, ma anche cotone, pizzi e pelle. Il catalogo è online su www.ventaglidautore.com, ed è possibile personalizzare ogni pezzo scegliendo anche il materiale per il fusto: legni pregiati come l'ebano o il Bubinga, il plexiglass o la madreperla. Su richiesta è possibile stampare anche le iniziali o una data memorabile. Sventolarsi non sarà lieve: i prezzi dei ventagli vanno dai 200 ai 1000 euro. Quindi vi auguro un'estate calda, ma non così bollente.

