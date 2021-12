L'ESPOSIZIONE

Una mostra per raccontare l'Italia del dopoguerra, tra resilienza e resistenza, tra entusiasmo e ottimismo. A Vicenza, alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, a Palazzo Leoni Montanari, ha aperto i battenti Come saremo. L'Italia che ricostruisce, a cura di Arianna Rinaldo con la supervisione scientifica di Barbara Costa, responsabile dell'Archivio Storico di Intesa Sanpaolo. La mostra presenta una selezione di 44 immagini dell'Archivio Publifoto, che raccontano chi eravamo in un ventennio fondamentale per la storia del Paese come quello del boom economico.

GLI SCOPI

«Le Gallerie d'Italia sono luogo di condivisione della bellezza delle nostre collezioni d'arte e la mostra Come saremo consente di ospitare per la prima volta a Palazzo Leoni Montanari il prezioso Archivio Publifoto - sottolinea Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici -. L'iniziativa conferma quanto il museo di Intesa Sanpaolo a Vicenza sia spazio aperto alla comunità dedicato alle diverse forme d'arte, capace di contribuire con contenuti sempre nuovi all'offerta culturale di una città con la quale il nostro Progetto Cultura ha un legame storico e radicato, in continua evoluzione».

L'agenzia Publifoto viene fondata nel 1937, a Milano, da Vincenzo Carrese. Fin da subito un gruppo di professionisti permise all'agenzia di fornire all'editoria scatti di cronaca, sport e attualità; in più, un laboratorio di stampa interno garantiva di produrre le stampe dei servizi realizzati. Negli Anni '50, Publifoto aprì la propria professionalità a servizi commissionati da imprese e alle fotografie a colori, mentre dai primi Anni '60 iniziò, accanto all'attività di fotogiornalismo, quella commerciale negli ambiti industriale, pubblicitario e della moda. L'Archivio Publifoto è composto da 7 milioni di fotografie, perlopiù in bianco e nero, di cronaca, politica, costume, società, cultura, sport, paesaggio e architettura, realizzate tra gli Anni '30 e '90 del Novecento. Dopo la scomparsa di Vincenzo Carrese, l'archivio è stato ceduto alla Olivetti, poi a Fotocronache Olympia spa e infine, dal 2015, a Intesa Sanpaolo. La mostra a Vicenza sarà visitabile fino al 18 aprile, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) e sarà chiusa il lunedì. Biglietto congiunto mostra e collezioni permanenti: intero 5 euro, ridotto 3 euro. Ingresso gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo. Consigliata la prenotazione online sul sito delle Gallerie d'Italia.

Filippo Stella

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA