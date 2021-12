L'ESPOSIZIONE

Un viaggio nell'arte veneta tra Music, Vedova e Tancredi alla scoperta di un mondo in pieno fermento, tra luci, colori e spazi che si fondono in una pittura che emoziona. Ecco allora che Villa Ancillotto, a Crocetta del Montello, ospita La Rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto, seconda tappa del progetto espositivo triennale che fino al 9 gennaio accompagnerà i visitatori negli intrecci vitali della scuola spazialista, una stagione irripetibile per l'arte dal 1940-1970 con un nuovo sguardo che documenta un periodo di autentica rinascita per tutta l'arte in Italia, abbracciando artisti come Music a Santomaso, Deluigi, Vedova, Gianquinto, Guidi, Saetti. Organizzata ancora da ArtDolomites e curata da Antonella Alban e da Giovanni Granzotto, con la collaborazione di Stefano Cecchetto e il contributo di Cesare Orler, la mostra accompagna il pubblico tra i movimenti più importanti dell'epoca, primo fra tutti il Fronte Nuovo delle Arti, già Nuova Secessione, che si radicano soprattutto a Venezia con maestri come Emilio Vedova, Giuseppe Santomaso e Alberto Viani.

GLI SGUARDI

Proprio con la ripartenza della Biennale, ecco gravitare anche grandi maestri isolati, come l'istriano Zoran Music, il friulano Armando Pizzinato e l'emiliano Bruno Saetti, tutti poi naturalizzati veneziani, e naturalmente gli interpreti dello Spazialismo, che segna uno dei momenti più alti della pittura italiana del secondo 900 grazie ad artisti come Bacci, Deluigi, Gaspari, Gasparini, Licata, Morandis, Rampin, Vinicio Vianello. Senza scordare poi la nascita di un'altra avanguardia, quella dell'Arte Cinetica e Programmata, con il padovano Gruppo N (Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi e Manfredo Massironi). Molti di questi artisti torneranno poi nella terza mostra del progetto espositivo di Crocetta, in programma il prossimo anno: 1970-2000: da Biasi a Vedova e Santomaso sarà infatti dedicata agli ultimi trent'anni del secolo, dove le strade di questi maestri appariranno come totalmente autonome, slegate dall'appartenenza ai movimenti e comunque decisive per la loro creatività. (Ch.P.)

