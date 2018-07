CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONELa mole di un'enorme nave da crociera che viola nella nebbia la fragile bellezza del Canale della Giudecca. Un cappello di paglia da gondoliere parcheggiato su una sedia durante una pausa del lavoro. Lo scatto rubato ai protagonisti di uno sposalizio in posa dalle parti della Salute. Lo skyline di San Marco ripreso in controluce come le sagome nel teatro delle ombre C'è molto di Venezia, luogo dell'anima per eccellenza, nella serie di 109 scatti digitali selezionati da Andrea Tomasetig per la mostra Fotofanie di Italo Zannier...