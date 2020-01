L'ESPOSIZIONE

Cinquanta vetri artistici realizzati tra il 1910 e il 1980, opere iconiche non solo della vetreria produttrice ma anche del periodo di esecuzione, ai quali si affiancano i disegni che raccontano la loro storia: schizzi, disegni preparatori, schizzi per la fornace, lucidi per i cataloghi. Ecco la seconda mostra che da domenica prossima al 10 maggio animerà gli spazi di InGalleria a Punta Conterie a Murano, un'antica fabbrica trasformata in un luogo che unisce cibo e arte vetraria. Dopo la prima esposizione dedicata a Lino Tagliapietra, ora è la volta di un progetto che porta la firma di Caterina Toso, l'ultima discendente diretta dalla famiglia della vetreria Fratelli Toso, che ha scansionato e catalogato tutti i documenti e le foto dell'archivio dell'azienda. La mostra si intitola Il processo creativo nelle storiche vetrerie muranesi del 900 e vuole ripercorrere, decennio dopo decennio, ciò che Murano ha rappresentato nel secolo scorso: una fucina di idee, di arte, di innovazione ma anche uno straordinario e operoso hub produttivo e commerciale su scala internazionale. Si vuole raccontare un processo creativo, ma anche una fotografia delle vetrerie nel 900, che erano delle vere e proprie industrie in grado di produrre centinaia di pezzi al giorno spiega la curatrice la mia ricerca è partita dai vetri, a cui poi ho collegato i disegni. Quando non ci sono i disegni ci sono foto storiche o altri documenti ad esso collegati. Una sorta di viaggio a ritroso con grandi designer del Novecento (Tomaso Buzzi, Fulvio Bianconi, Ercole Barovier, Dino Martens). Le opere provengono da importanti collezioni private italiane e straniere. In alcuni casi vennero presentate alla Biennale di Venezia, in altri si tratta di opere meno conosciute: un design inedito di Hans Stoltenberg Lerche realizzato dalla Fratelli Toso o le vetrate disegnate da Vittorio Zecchin oer la ditta Salir. Negli archivi delle vetrerie Fratelli Toso, Barovier&Toso, Salir, Avem, Vistosi, Galliano Ferro, della Fondazione Giorgio Cini e del Centro Studi Vetro (per Venini, Seguso Vetri d'Arte, Vetreria Aureliano Toso), la curatrice ha scovato i disegni corrispondenti alle opere vetrarie.

Manuela Lamberti

