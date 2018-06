CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONECambiavano casa con il crescere della loro collezione. Dimore sempre più ampie per raccogliere l'infinità di giocattoli che negli anni avevano acquistato. Una collezione che ha superato i cinquemila pezzi e vale più di un milione di euro, di fatto la più grande in Italia e sicuramente in competizione con quelle di Parigi e Londra. Frutto di quarant'anni di passione di una coppia di marito e moglie torinesi che hanno accumulato oggetti dalla fine del Settecento fino ai primi del Novecento. Alcuni sono giochi rarissimi, altri...