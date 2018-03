L'ESPERTO VENEZIA «Oggi si può morire senza che nessuno se ne accorga.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTOVENEZIA «Oggi si può morire senza che nessuno se ne accorga. Questo è accaduto e questo fa venire i brividi». Per il dottor Sergio Lafisca, medico legale di lunga esperienza, per anni alla guida del dipartimento di prevenzione dell'Ulss veneziana, il caso del cadavere mummificato ritrovato domenica in una casa di Santa Marta è soprattutto un'altra tragedia della solitudine. Il fatto che il cadavere sia stato trovato in uno stato di mummificazione non stupisce poi troppo il medico, che di autopsie ne ha fatte tante e ha visto casi...