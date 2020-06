L'ESPERIMENTO

«Il teatro si deve rimettere in moto non solo in quanto esperienza culturale, ma anche per parlare di quello che ci succede, per offrire contenuti legati alla comunità». Parte da questa consapevolezza, espressa dal regista Carlo Presotto, il progetto di produzione Il cielo sopra. che coinvolge due realtà venete - La Piccionaia di Vicenza e Anagoor da Castelfranco Veneto - assieme al regista Massimiliano Civica e al Teatro Sotterraneo. Il progetto de La Piccionaia è costruito per un'estate che non escluda la presenza degli artisti. Partirà da Vicenza e poi si prevede un passaggio in altri festival italiani. Si tratta di una partitura di silent theater, il teatro dell'ascolto immersivo che utilizza come strumento essenziale le radiocuffie, attraverso le quali le voci dei performer raggiungono il pubblico. Il progetto prevede il coinvolgimento degli spettatori in piccoli gruppi nelle città, nelle piazze e negli spazi pubblici. Si parte da tre luoghi in una città. Anagoor, Teatro Sotterraneo e Massimiliano Civica hanno costruito ciascuno un viaggio fatto di parole, suoni, musiche, azioni. Ogni artista ha lavorato da casa, lontano dall'aspetto fisico del luogo. Ognuno di loro ha usato solo Google e la memoria. E anche finito l'isolamento la presenza degli artisti sarà sonora, attraverso la voce nelle radiocuffie.

DIALOGO CON I GIOVANI

Gli attori saranno gli spettatori (distanziati e con mascherina) e le comparse saranno i passanti inconsapevoli, le quinte lo spazio urbano della piazza, ancora in fase di ripopolamento. «Abbiamo iniziato a lavorarci più di vent'anni fa con Giacomo Verde - evidenzia Presotto - In questa crisi, con il lockdown, vediamo che il teatro ha esperienza su come non farsi divorare dal medium tecnologico. E dato che negli ultimi mesi i bambini hanno fatto scuola al pc, ora dobbiamo concentrare l'attenzione su come riportarli fuori casa in modo sensato, dato che la chiusura ha accelerato i processi di interazione costante con il medium tecnologico. Stiamo progettando uno spazio su Vicenza per riportare i più piccoli ad esperienze che possano riabilitare il legame sociale. E queste stesse proposte potranno poi andare anche nelle scuole, per piccoli gruppi e in spazi protetti, gestiti a distanza anche in caso di nuovi lockdown».

Giambattista Marchetto

