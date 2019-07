CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPANSIONEROMA I numeri sono ancora piccoli, ma molto molto promettenti. Anzi esplosivi. Le vendite dei pick-up in Europa infatti sono cresciute da 117.500 unità del 2017 alle 178.200 dello scorso anno con un aumento di oltre il 50%. E ancora meglio è andata in Italia dove si è passati da poco più di 4mila pezzi ai quasi 9mila, dunque numeri più che raddoppiati dopo un solo calendario. In entrambi i casi, un pick-up su 3 è marchiato Ford. Ma quello che stupisce è la crescita di questi mezzi in un mercato che, per sua natura, gli è...