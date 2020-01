L'ESORDIO

NAGOYA La UX 300e la prima elettrica globale di Toyota Motor Corporation. A Nagoya hanno infatti assegnato al marchio premium, con il suo modello più giovane, l'onore di presentare il primo veicolo globale alla spina del gruppo. Finora la casa madre invece si era arrogata il diritto di introdurre le tecnologie più avanzate come l'ibrido nel 1997 con la Prius ibrida e l'idrogeno nel 2014 con la Mirai. La prima di queste tecnologie ha poi innervato profondamente Lexus, a partire dalla RX nel 2004, che dal 2013 ha scelto di commercializzare nel nostro paese solo auto con motore a benzina ed elettrico. Il concept LF-30, presentato all'ultimo Salone di Tokyo, rappresenta il cambio di passo perché è un elettrica con 4 motori e batteria allo stato solido, è il regalo i primi 30 anni di Lexus ed è il manifesto concreto di una strategia che inizia con la UX 300e e proseguirà con l'ibrido plug-in e l'idrogeno.

UNA LUNGA STORIA

Trattasi di tecnologie già annunciate da altri concept come la LF-LC a idrogeno, presentata a Tokyo nel 2015 per anticipare lo stile della nuova LS, e la LF-1 Limitless, mostrata a Detroit nel 2018 e battezzata senza limiti perché pronta ad accogliere qualsiasi forma di propulsione elettrificata. Di sicuro, dopo l'ibrido per Lexus c'è l'elettrico, anche se l'auto a batteria non è certo una novità per il Gruppo. Nel 1997 c'era stata la prima RAV4 EV prodotta in piccola serie per la California cui era seguita la seconda generazione nel 2012, realizzata insieme a Tesla della quale Toyota era allora azionista. Nel 2009 al NAIAS di Detroit era stata presentata la FT-EV, concept basato sulla iQ e nel 2012 la TMG PV002 con carrozzeria barchetta aveva conquistato il record per auto elettriche sia al Nürburgring sia alla Pikes Peak. Nel 2020 in Cina sarà commercializzata anche la versione elettrica della C-HR che con la UX condivide la piattaforma. La 300e ha un motore da 150 kW e 300 Nm alimentato da una batteria agli ioni di litio alloggiata sotto il pavimento in modo da lasciare intatto lo spazio utile all'interno. La capacità è di 54,3 kWh per un'autonomia di 400 km (NEDC) e si ricarica a 6,6 kW in corrente alternata e fino a 50 kW in corrente continua. La UX elettrica avrà 4 livelli di recupero dell'energia selezionabili attraverso le palette dietro al volante e un'app per controllare in remoto il processo di ricarica.

AERODINAMICA MIGLIORATA

L'aerodinamica è stata migliorata con carenature aggiuntive per i cerchi e per il fondoscocca. Altrettanta attenzione è stata dedicata all'insonorizzazione che paradossalmente diventa più importante con la silenziosità del motore elettrico. A tale scopo c'è anche il sistema di soppressione del rumore, messo a punto per non tagliare fuori i suoni che provengono dall'esterno e mantenere comunque un rapporto naturale con l'ambiente circostante. Lì fuori il mondo sta cambiando.

