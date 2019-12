CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESORDIOLOS ANGELES Con il suo Cybertruck Elon Musk ha lanciato il guanto di sfida all'automobile tradizionale. Lo ha presentato a Los Angeles, durante il salone dell'auto, ma non nei padiglioni del Convention Center come tutti gli altri costruttori. No, ha sollevato i veli sul nuovo superpick-up blindato e avveniristico dalla sede della sua società Space X. Là dove progetta i missili che tra qualche anno porteranno i cittadini nello spazio.Pochi km dal salone ma una distanza enorme fra Musk e l'industria dell'auto tradizionale. Perché il...