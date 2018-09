CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'esibizionismo di Scott e Zelda era anche sfoggio di eccentricità. Spesso disdicevole e non sempre di buon gusto. Fitzgerald, finalmente affermato con molto denaro in banca e in tasca, grazie ai diritti d'autore dei libri e dei racconti, forse più di questi che di quelli, voleva épater les bourgeois, e non solo loro, accendendo le sigarette con biglietti da cinque dollari. Il gesto di un parvenu che avrebbe potuto risparmiarsi perché nessuno glielo chiedeva, e che si ritorceva contro di lui. Aveva abbastanza talento per imporsi senza...