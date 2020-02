LA RIEVOCAZIONE

La vicinanza tra il Giorno della Memoria (27 gennaio), che commemora le vittime della Shoah, e il Giorno del Ricordo (10 febbraio), che finalmente dal 2006 ha tolto dall'oblio la tragedia delle foibe e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati, offre l'occasione per raccontare come venne affrontata dall'Esercito e dalla diplomazia italiani la questione ebraica in Dalmazia dall'occupazione della Jugoslavia all'8 settembre 1943. I vertici dell'Esercito, dal generale Mario Roatta, comandante della II Armata, in giù; il governatore di Dalmazia, Giuseppe Bastianini, il generale dei Carabinieri, Giuseppe Piéche, organizzatore della Polizia militare in Croazia, Luca Pietromarchi, plenipotenziario per la Croazia e la Dalmazia del ministro degli Esteri, Galeazzo Ciano, erano tutti consapevoli che i nazisti stavano attuando la soluzione finale, sapevano dei campi di sterminio, dei treni della morte, e anche a costo di duri scontri con l'alleato tedesco rifiutarono sempre di consegnare gli ebrei che si erano posti sotto la protezione delle truppe italiane. Quelli che già vivevano nei territori occupati e quelli che vi si ripararono fuggendo dalle atrocità antisemite, dagli stupri, dalle crudeli uccisioni di massa della Croazia, dopo l'istituzione dello stato fantoccio degli ustascia di Ante Paveli.

I MILITARI ITALIANI

Emblematico l'atteggiamento del generale di divisione Paride Negri, comandante della Divisione Murge, che nel 1942, a Mostar, zona sotto giurisdizione italiana, rifiutò di consegnare al comando tedesco gli ebrei, dichiarando senza mezzi termini al tenente generale Karl Schnell che la deportazione degli ebrei è contraria all'onore dell'esercito italiano. Giuseppe Piéche riuscì addirittura a convincere lo stesso Mussolini a rimangiarsi un ordine di consegna di circa 3 mila ebrei ai tedeschi. Sarebbe stato un disonore per la nostra bandiera gli scrisse mandare a morte tanti innocenti. Il segretario lo scongiurò di non inviare la lettera. Non la mandi o lei si farà silurare per telegramma, gli disse, ma Piéche non solo non desistette, ma coinvolse lo stesso Roatta, che lo appoggiò, e Mussolini fece marcia indietro.

L'atteggiamento complessivo dell'Esercito e della Diplomazia italiani in Dalmazia fu sistematicamente ostruzionistico rispetto alla consegna degli ebrei, soprattutto dopo che la consapevolezza di ciò che accadeva loro si diffuse tra la truppa, e dal 1941 all'8 settembre 1943 gli ebrei non vennero mai messi nelle mani né dei tedeschi né dei croati, anche per scelta autonoma dei gradi intermedi e dei sottuficiali, senza bisogno di ordini.

MANOVRE DILATORIE

L'ultimo escamotage fu l'internamento degli ebrei: apparentemente un provvedimento restrittivo ma in realtà l'ennesima manovra dilatoria concordata tra i vertici militari e il ministero degli Esteri (non è un segreto che Ciano fosse fortemente ostile all'alleanza coi tedeschi). L'11 novembre 1942, per tacitarne le pressioni, venne consegnata all'ambasciata del Reich a Roma copia del relativo ordine del Comando Supremo. Circa 900 ebrei bosniaci vennero ristretti in diversi alberghi a Ragusa (ora Dubrovnik) e isole vicine; circa 1200 ebrei croati vennero rinchiusi in un campo appositamente creato a Porto Re (oggi Kraljevica); altri 600 ebrei vennero sistemati in case private requisite a Brazza (Bra) e Lesina (Hvar); un gruppo imprecisato ma numeroso fu infine portato ad Arbe (Rab). Condizioni tranquille, libertà di organizzarsi come meglio si credeva, sorveglianza se non nulla, scarsa.

GLI EBREI A ARBE

Non sapendo la vera ragione dilatoria dell'internamento, gli ebrei ovviamente si inquietarono, e così molti degli ufficiali italiani all'oscuro della vera ragione della restrizione, tanto che ci fu chi, come il colonnello Giacomo Zanussi, mettendo in gioco tutta la sua carriera, inviò a Ciano un promemoria nel quale scriveva che la consegna degli ebrei ai tedeschi costituiva un atto riprovevole dal punto di vista umanitario e avrebbe recato un durissimo colpo al nostro prestigio.

A marzo del 1943, sempre per resistere alle asfissianti pressioni tedesche, si decise di trasferire tutti gli ebrei internati ad Arbe, con la spiegazione che il loro concentramento avrebbe garantito vantaggi di efficienza, economia, sicurezza. In realtà, Arbe era nella parte di Dalmazia annessa all'Italia, e dunque trasferirvi gli ebrei significava portarli in Italia, impedendo così a croati e tedeschi ogni possibilità di interferire sulla questione ebraica.

Dopo l'8 settembre alla notizia della resa italiana agli Alleati gli ebrei presero il comando del campo, contattarono i comandi partigiani che intanto avevano occupato la costa e tranne pochi vennero trasferiti nei territori liberi, al centro della Jugoslavia. Salvi. Chi rimase, fu preso dai tedeschi nell'estate del 1944 e deportato ad Auschwitz. Degli ebrei dalmati ne sopravvissero così, grazie all'Esercito italiano, almeno 5 mila, ma tra i salvatori qualcuno pagò con la vita.

SALVATAGGIO E TRAGEDIA

Da Ragusa, il generale Giuseppe Amico, comandante della Divisione Marche, aveva diretto l'opera di salvataggio degli ebrei, esprimendo nei suoi discorsi alla truppa il suo sferzante giudizio sull'inciviltà e la disumanità dei nazisti e degli ustascia, attirandosi così la collera dei tedeschi che inviarono a Berlino contro di lui, considerato un nemico giurato, vari durissimi rapporti.

Dopo l'8 settembre Amico ordinò ai suoi uomini di combattere le SS che cercavano di occupare il porto, ma venne catturato a tradimento durante una trattativa. Ottenne di poter parlare ai suoi uomini, per indurli alla resa, ma condotto sul luogo dove il 56. Reggimento Marche era attestato, con un cenno d'intesa col maggiore Eugenio Pirro lanciò i suoi uomini all'attacco del comando germanico, costringendo i tedeschi a fuggire e ad asserragliarsi nella città antica.

Dopo tre giorni, isolati, circondati da forze soverchianti, senza obiettivi possibili gli italiani giudicarono inutile ogni resistenza e trattarono coi tedeschi la sospensione delle ostilità, considerandosi prigionieri ma gli ufficiali conservando la pistola.

Il 13 settembre, per ordine del comando tedesco, erano rimasti a Ragusa solo il generale Amico e il tenente colonnello zaratino Piero Testa (mio zio) per disciplinare il movimento dei prigionieri italiani. Amico fu invitato dal colonnello Schmidthuber a raggiungere in serata gli altri generali italiani già a Mostar, ma durante il viaggio fu assassinato a Slano con un colpo alla nuca dal maresciallo Krick, che scortava l'auto in motocicletta. Se i nazisti avessero voluto punire qualcuno per la resistenza del VI Corpo d'Armata, avrebbero dovuto fucilare tutti i generali commentò poi il colonnello Carlo Cigliana, capo di Stato Maggiore della II Armata, quasi a suggerire che a costargli la vita sia stato l'odio giuratogli dai tedeschi per aver difeso gli ebrei.

Silvio Testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA