L'ESCLUSIVADopo il successo della mostra sul catalano Joan Mirò, eccezionalmente uscita dal Museo Serralves di Porto e arrivata a Padova in esclusiva europea sfiorando i centomila visitatori, Palazzo Zabarella conquista un'altra eccezionale collezione che anche questa volta sarà presentata per la prima volta in Italia: il meglio dell'Impressionismo acquistato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale dall'imprenditore-filantropo danese Wilhelm Hansen e da sua moglie Henny, considerata una delle più belle raccolte europee del movimento...