L'errore principale di Rupert Goold, nell'avvicinarsi alla figura di Judy Garland, celeberrima attrice e cantante, vissuta 47 anni e della quale si ricordano almeno Il mago di Oz e È nata una stella, è quello di aver tenuto una distanza asettica di sguardo dalla sua vicenda tormentata, delegando l'impatto emotivo alla forza del personaggio in sé e della interpretazione, salutata con eccessiva enfasi oltreoceano, da Renée Zellweger, che anziché accrescere le sfumature e le contraddizioni, le riscalda solo con ripetitive espressioni facciali, perdendo così di vista il flusso delle emozioni ed elaborando un biopic di glaciale disinteresse.

Alternando il montaggio con i ricordi giovanili e lo strazio degli ultimi anni (qui siamo durante la breve tournée a Londra nel 1968, pochi mesi prima della morte), Goold intende ripercorre il cammino di uno dei tanti divi, prematuramente sul palcoscenico della celebrità e poi incapaci di misurarsi con la vita, dividendo gli anni tra mariti (Judy ne ha avuti ben 5) e soprattutto bicchieri di alcol e farmaci, che causarono tra l'altro il decesso ancora in un'età piuttosto giovane; ma il risultato va in tutt'altra direzione, perché la mamma di Liza Minelli (il regista Vincente fu il suo secondo consorte) finisce con l'essere una figura piatta, come piatto è tutto il film, visibilmente sconnessa dalla vita, ma incapace di accendere una luce di partecipazione emotiva, anche quando si sfiora come il mondo dello spettacolo sia sempre stato corrotto e che a pagarne di più fossero le donne.

In questo Judy avrebbe dovuto concentrare su di sé una complessità di sentimenti, rapporti e affetti, che nel film, al contrario, mancano totalmente, se si accentua forse l'ultimissima parte, quando di fronte a una performance improvvisata e davanti a una platea sorpresa della sua presenza, arrivano le note del suo più celebre brano. In quell'improvviso silenzio assordante, quando gli spettatori si mettono a cantare al posto suo, a cappella, Over the rainbow, il film ha finalmente uno strappo emozionale, mancato per tutta la durata della pellicola, e che fa pensare a cosa semmai il film poteva essere e non è stato. Tratto dallo spettacolo End of the rainbow di Peter Quilter, è un film che in pratica si dimentica di Judy, della quale alla fine, pur essendo in scena dall'inizio alla fine, si capisce poco, se non nell'estro dell'attimo, nella lacrima improvvisa e in quel dolore per la vita che resta in superficie. In un momento cinematografico in cui il biopic sembra essere un'idea nevralgica produttiva, Judy fa in fondo la stessa fine di Freddie Mercury ed Elton John: lì chiusi nella loro sarabanda di luci e colori, qui nel mesto crepuscolo di una bambina cresciuta male.

