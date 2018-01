CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EPIFANIALa tradizione si ripete a Colle Santa Lucia. Quei riti pagani le cui origini si perdono nella notte dei tempi, si concretizzano in carne e ossa. E affiancandosi all'Epifania, oggi giorno di vigilia, fanno convivere per una sera il sacro con il profano. Sì perché le caratteristiche donaze, figure mostruose che compaiono il 5 gennaio, balleranno attorno ai falò accesi per segnare la via ai Re Magi. Una contrapposizione tra buono e cattivo che è unica in Veneto e che in questo villaggio delle Dolomiti Bellunesi prende corpo...