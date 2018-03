L'energia delle stelle anche l'Italia nel progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FRONTIERAÈ da sempre il Sacro Graal dell'energia: la fusione nucleare. Fonte che imita le reazioni che avvengono all'interno delle stelle, inesauribile e pulita perché non emette gas serra. Inseguita per anni, ora sembra più vicina e l'Italia è in prima linea nel suo sviluppo: Eni partecipa con oltre 50 milioni di dollari alla Commonwealth Fusion System, società capofila del progetto che sta finanziando le ricerche presso il Massachusetts Institute of Technology (Mit). L'obiettivo è la costruzione di un impianto prototipale negli...