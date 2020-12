L'EMERGENZA

VENEZIA Ci sono due dati che meglio di altri cristallizzano cosa sia questa seconda ondata di coronavirus. Il primo: dall'1 al 14 dicembre vengono ricoverate per Covid, in media, 26,3 persone. Il secondo: ogni giorno l'8% dei nuovi positivi riscontrati dai tamponi è ricoverato in ospedale. Poche settimane fa i due dati erano migliori: entrava in ospedale poco più del 6% dei positivi giornalieri e in media 21 persone venivano stese su un letto Covid. Tutto questo solo nell'Ulss 3. Il futuro? Lo disegna il direttore generale dell'azienda veneziana e ha i contorni foschi.

TRA UNA SETTIMANA

«La situazione del futuro prossimo ci preoccupa - va dritto Dal Ben - Gli assembramenti di questo fine settimana si tradurranno tra otto giorni in centinaia di aumenti di positivi, che produrranno decine di ricoveri e importanti aumenti di unità in Terapia intensiva. Non ci si deve comportare così, ma far capire alla gente cosa sta succedendo e che non ne usciamo così facilmente è una battaglia sempre più difficile. È una situazione che sta andando in un binario che non porta alla normalità ma, per fare una battuta infelice però efficace, alla stazione dell'Angelo. Un binario - continua il dg - che porta a numeri importanti con decessi importanti. Si sta considerando in maniera irresponsabile la presenza del virus. Dobbiamo puntare al vaccino che resta al momento l'unica speranza, e poi a sviluppare una terapia medica, come si fa, ad esempio, con l'Aids, che è una malattia tutt'ora presente ma curata anche con i farmaci».

IL BOLLETTINO PROVINCIALE

I timori dell'Ulss 3 sono stati confermati da un'altra giornata con numeri importanti in tutto il Veneziano: 552 nuovi casi (29.370 il totale, 12.060 gli attualmente positivi), 19 morti che fanno 825 dall'1 marzo, ma di cui 201 sono avvenuti nelle prime due settimane di dicembre. Alto ancora il numero dei ricoverati: 547 persone ricoverate (-12, ma va fatta la tara tra ingressi e decessi) di cui 61 in Terapia intensiva, cioè due in meno di lunedì.

I NUMERI NELL'ULSS 3

Fino a ieri (i dati, però, variano di giorno in giorno) nell'Ulss Serenissima c'erano 135 attualmente positivi ogni 10mila abitanti. Per quanto riguarda il picco, l'azienda pensava di aver raggiunto il massimo il 4 dicembre mentre i contagi sono ripresi a fine settimana, tornando su quell'altalena di numeri che sta contraddistinguendo l'andamento nel Veneziano.

«Speriamo - continua il direttore generale - che il picco sia almeno attorno ai 400 nuovi positivi ma gli assembramenti di questa settimana ci porteranno nel prossimo fine settimana ad avere aumenti importanti. Siamo saliti nella curva dei contagi e adesso stiamo tentando di portarla verso la discesa, ma sempre con alti e bassi. Un sorta di picco l'abbiamo raggiunto con una forbice dai 400 ai 600 casi al giorno: situazione difficile».

Sul fronte ricoveri ogni giorno entrano 26 persone contagiate e l'8% dei nuovi positivi viene ospedalizzato, con punte massime del 17%. Ma le strutture non sono in sofferenza, precisa Dal Ben: «un po' tutti gli ospedali sono interessati mentre cerchiamo di portare Mirano e Chioggia in una condizione di Covid-free. Finora sono attivi 90 dei 101 posti letto di Terapia intensiva di cui disponiamo. Di 90, una quindicina sono sempre rimasti liberi e quindi abbiamo un buon margine nelle rianimazioni anche per gestire le altre eventuali emergenze». Intanto alla schiera delle strutture coscritte dall'Ulss Serenissima per la lotta al virus si è aggiunto in questi giorni anche il Policlinico San Marco ed è pronto il padiglione Fassina a Noale. «Si aprirà quando sarà necessario e con questo andamento anche nei prossimi giorni. Per farlo - spiega il dg - useremo il nostro personale e non cooperative, siamo pronti per attivare i 12 posti letto a gestione diretta».

SCUOLE E TAMPONI

Le scuole sono arrivate, ieri, a 132 classi attualmente interessate da almeno un positivo, mentre sono 942 da inizio anno. A ieri, infatti, c'erano 73 alunni positivi (che hanno generato 364 quarantene) e 60 docenti per altri 27 in isolamento. «Il ritorno in classe delle superiori mi preoccupa e deve essere gestito bene», dice il dg. Capitolo tamponi: dei 474.034 fin qui fatti, sono positivi il 6%. Mentre ogni giorno dà esito positivo il 9% dei circa 3.500 di media effettuati.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA