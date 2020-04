L'emergenza sanitaria che ci si è trovati a fronteggiare ha visto l'assunzione di misure di salvaguardia importanti ed un plauso deve andare a tutto il personale dei nostri ospedali ed alla protezione civile per quello che hanno fatto e fanno. Il mondo dell'economia sta uscendo da questa esperienza frastornato e preoccupato da una crisi che sembra assumere tinte fosche. L'azione del Governo, certamente importante vista l'emergenza, si ha la consapevolezza che dovrà diventare ancora più coraggiosa. Come Paese, saremo chiamati a definire in modo chiaro verso quali orizzonti guardare nello scacchiere geopolitico mondiale, ricordando che l'Europa, in questo momento più matrigna che madre nel nostro percepito, è il primo mercato di sbocco per le nostre imprese. Nel tempo che segue la Pasqua tradizionalmente legato ad un clima mite e ad una nuova luce, dove stiamo vivendo ancora il lockdown, siamo chiamati a ripensare molte cose del nostro modello economico, prima ancora delle nostre vite, ripensando che parte delle nostre certezze si sono dimostrate effimere. Speranza e luce devono essere gli antidoti al senso di frustrazione che si è respirato in questi giorni. Speranza e luce che devono essere trasmesse a tutti coloro che dovranno tornare a rapportarsi con lo straordinario patrimonio artistico e culturale del Veneto, con la forza delle imprese sapendo che l'unico contagio possibile in questa regione è quello di innamorarsi perdutamente tanto da non poterne più fare a meno. La speranza è ciò che ci consente di guardare al futuro con fiducia, come ci hanno ricordato il Papa Francesco ed il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, in più occasioni nelle scorse settimane. Perché noi siamo abituati a guardare sempre al futuro. Joseph Addison, uno scrittore e politico inglese del 700, conosciuto come uno dei padri del giornalismo britannico diceva che le cose più importanti per essere felici in questa vita sono l'avere qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa in cui sperare. Lo sperare non ha trovato molto spazio tra le nostre case ultimamente, ma lo sguardo della vita, che è sempre più forte della morte, fa sì che la speranza batte la sfiducia e che la protensione all'infinito, alla vita che prosegue sempre, e la propulsione che ci spinge alla consapevolezza che la razza umana non è progettata per la rassegnazione, ma per l'affermazione della dignità di ogni donna e di ogni uomo. Di ogni tempo. Anche del nostro.

*Presidente Fondazione Marcianum Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA