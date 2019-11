CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'economia è ferma e il mercato del lavoro pure. Solo che, invece di investire in politiche attive, nuove competenze, formazione, guardando alle nuove professioni e ai nuovi modelli produttivi, si procede nella direzione opposta. Da una parte imponendo rigidità normative di matrice ideologica novecentesca, non certo in linea con la nuova struttura del tessuto produttivo e, dall'altra, con sussidi che non aiutano il mercato del lavoro a risollevarsi. A otto mesi dall'entrata in vigore, l'impatto del reddito di cittadinanza sull'occupazione è...