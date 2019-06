L'eccellenza può diventare anche ibrida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le nuove frontiere della tecnologia a servizio della sostenibilità entrano a far parte del Salone Nautico di Venezia, dove verranno presentate anche barche elettriche e ibride di ultima generazione.All'Arsenale hanno confermato la presenza due costruttori scandinavi: gli svedesi di XShore e i finlandesi di Q-Yachts. Per quanto riguarda i motori elettrici i marchi protagonisti saranno Mitek da Ravenna, Ecoline Marine da Bergamo e Be Positive dalla Svizzera.Nell'evoluzione di un'industria che è rimasta ferma nelle sue tradizioni, X Shore...