CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'avversione verso l'Europa e l'Euro si è un po' attenuata, se non altro nella narrazione dei due azionisti del governo gialloverde. Continua, invece, senza soluzione di continuità la propaganda, come se la campagna elettorale fosse senza fine. Ci si rivolge sempre al popolo, agli italiani con un linguaggio che ricorda altri tempi. Le stesse prese di posizione sono volte a legittimare la proditoria approvazione al Senato della manovra di bilancio. Presentata senza dare tempo alla discussione in aula, come prevedrebbe la stessa carta...