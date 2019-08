CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVENTURAMissione compiuta, buona la seconda. Ieri l'uomo volante Franky Zapata è riuscito nell'impresa di attraversare la Manica cavalcando il Flyboard, una tavola a turbo reazione inventata da lui che aveva già incantato i francesi e il presidente Emmanuel Macron durante la festa della Repubblica. Il 45enne marsigliese, ex campione del mondo di moto d'acqua, aveva provato a raggiungere le coste inglesi in volo poche settimane fa finendo però in acqua subito dopo il decollo. Un vero e proprio flop che non ha demoralizzato Zapata, noto...