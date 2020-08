L'AUTORE

«Il mio libro è uscito nelle librerie, il giorno in cui in Italia veniva decisa la chiusura di tutte le attività commerciali per il Coronavirus. Più Sommersione di quella!». Sandro Frizziero scherza, ma sintetizza benissimo. In pochi mesi è passato dal lockdown alla sovraesposizione mediatica. Il giovane (33 anni) insegnante di lettere di Chioggia è entrato nella cinquina dei finalisti del Premio Campiello con Sommersione, edito da Fazi, e non nasconde la sua felicità.

«Non me lo aspettavo. Sono contento più per il libro che per me». Una sottile distinzione.

Ma le fortune del libro sono anche quelle dell'autore

«Certo. La mia unica ambizione, era di scrivere qualcosa che non fosse banale. È stato difficile e faticoso e, quando ho finito la stesura, è stata una liberazione. Volevo raccontare una storia che riuscisse a smuovere la testa del lettore. Farlo riflettere. Scuoterlo».

Non si può dire che non ci sia riuscito. Il protagonista di Sommersione, un vecchio pescatore, riesce ad essere antipatico, odioso, dalla prima all'ultima pagina.

«Perfetto. Sono contento di questo suo giudizio. Non volevo strizzare l'occhio al lettore, ma colpirlo. Ho voluto realizzare una maschera cattiva del personaggio per affrontare temi scomodi, la sofferenza, la solitudine, la miseria, la vecchiaia. Ma anche se il pescatore è odioso, malvagio, cattivo, cinico, sarebbe sbagliato giudicarlo solo negativamente. La vita è una stratificazione di situazioni che lasciano il segno. Le disgrazie non ci migliorano».

Normalmente c'è il lieto fine. Senza voler anticipare la trama, possiamo dire che per il pescatore la redenzione è lontana?

«Lo sbaglio è pensare che alla fine il bene debba sempre trionfare. A noi piace crederlo, ma non è così. Non cercavo il politicamente corretto, ma volevo descrivere una realtà esistenziale».

Ha una visione così negativa del mondo?

«Certo che no. Il pescatore non rappresenta la maggioranza, però rappresenta - anche se volutamente con toni esasperati - un genere di uomo che esiste. Razzismo, mancanza di rispetto per le donne, intolleranza, prepotenza, volgarità, ignoranza, degrado morale non sono condizioni astratte».

Il suo pescatore le racchiude tutte. Per questo, nel linguaggio che usa nel libro, ha lasciato perdere il politicamente corretto?

«Naturale. Dovevo farlo parlare, come abitualmente si esprime. Parolacce, intercalate da bestemmie. Un linguaggio, diciamolo francamente, abbastanza diffuso nel Veneto. Ovviamente la bestemmia - che da tempo è stata sdoganata nei libri - serve per rendere più realistica la situazione. Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno, ma ci tengo a precisare che va intesa solo come elemento realistico del contesto in cui si svolge la storia. Non sono io a bestemmiare, è il personaggio a farlo. In una taverna, dove gli avventori mezzi ubriachi, allungano le mani sulla cameriera cinese, e parlano di donne come merce da usare, non ci si può aspettare un linguaggio diverso».

Il pescatore e il luogo, che lei chiama l'Isola, dove si svolge la storia, sono anonimi, anche se è facilmente identificabile l'isola di Pellestrina. Perché questa scelta?

«Ho scelto Pellestrina e la laguna sud, perché sono i luoghi che meglio conosco. È un luogo simbolo, a sua volta a rischio sommersione, come la recente Acqua Grande ci ha ricordato. A Pellestrina il pescatore, rappresenta la figura più caratteristica, però non si deve pensare che io attribuisca le negatività del personaggio alla categoria dei pescatori. Poteva essere un impiegato o chiunque altro. Non è il lavoro ad essere determinante, quanto il livello di abbruttimento a cui la vita lo ha portato. Ed è per questo che ho scelto di non dare un nome al luogo e al personaggio: è una storia che si potrebbe trasferire ovunque. Una metafora di una certa esistenza umana».

Una storia dove non si salva nessuno. Dal sindaco al parroco, dalla figlia agli amici. Tutti dipinti negativamente.

«Nessuno si salva, perché tutti vengono visti attraverso gli occhi del protagonista. Lui non assolve nessuno nel suo giudizio universale personale. Il primo condannato è lui stesso».

Cosa si augura che resti al lettore, quando arriva all'ultima pagina?

«Spero che non si senta a suo agio, che provi un senso di fastidio. La maschera del pescatore è volutamente caricata, quasi grottesca, ma dietro quella maschera ci sono anche volti reali. I suoi problemi, le frustrazioni che l'hanno abbruttito, non sono una finzione letteraria. C'è davvero un'umanità disperata, che trova nell'odio il senso della propria esistenza. Spero che il lettore possa riemergere da questa Sommersione con qualcosa che lo aiuti a riflettere. E spero che trovi dentro di sé quel bene che non può certo ricevere dal protagonista. Perché anche il pescatore è una vittima del mondo in cui è vissuto».

Vittorio Pierobon

