L'AUTORE

Ha smesso da anni di cantare e comporre canzoni. L'ultima sua poesia musicata è Natali a Pàvana eseguita lo scorso anno, sussurrando angelicamente, la memoria di un paese che è diventato la sua anima, Pàvana, accento sulla prima a, e che adesso fluisce - dopo Cronache epifaniche, dove i protagonisti erano tutti vivi in Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto (Giunti, 283 pagg, 19 ). Libro col quale Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori italiani è entrato nella cinquina del Campiello. Il Maestro scrive romanzi e gialli dal 1989, è raffinato glottologo e filologo: tutti gli esami a Magistero, non quello di laurea; ma ne arriveranno due honoris causa. Qui si concentra nelle storie antiche e nella forza che viene dal paese dove ha trascorso l'infanzia: da Modena, nel 1940, neonato si trasferisce con la famiglia nell'Appennino tosco-emiliano per la guerra. Guccini parla dal suo molino a Pàvana dove vive: «Racconto di un mondo scomparso in questo libro; non ci sono più i vecchi personaggi per ragioni anagrafiche, nasce poca gente, pochi giovani, case vuote, in vendita. Qui vivo io». Guccini sorprese qualcuno, quando compiendo 80 anni a giugno - in un'intervista disse di non aver mai votato comunista, lui, anarchico-individualista, socialista. Vuol dire che è un uomo ancora da scoprire, cosa rara in questo momento dove tutto sembra già noto. Come quando ci dice: «Che difficile fare gli esami con Ezio Raimondi, ma come si imparava». Raimondi, docente a Bologna fu uno dei più grandi italianisti della seconda metà del 1900. Guccini è lingua, parola, suono.

Di lui Umberto Eco disse che «i suoi momenti migliori vengono dopo le due di notte. Allora, dopo aver scolato una quantità incredibile di alcolici misti alternati a caffè, al tavolo coperto di briciole della trattoria di Vito, naturalmente sull'angolo di via Paolo Fabbri, a Bologna, Guccini sfida gli amici a tenzoni poetiche, ciascuno dando all'altro un verso dalla rima difficile, da coniugare in ottave, e vince chi resiste più a lungo, alla maniera dei vecchi cantastorie. Vince sempre Guccini». Poesia, dialetto, parole e vita, storie e sorprese di un filologo che lascia a bocca aperta per competenze linguistiche e semplicità nel dialogo. E poi chi sapeva - per esempio - che Guccini nel 1961 venne ingaggiato (la band si chiamava Gatti) da Dino Boscarato, dell'Amelia di Mestre, nello chalet del lago di San Vito di Cadore per cantare e suonare d'inverno?

Ha detto: scrivo per me le canzoni: e i libri? Questo che ha anche un vocabolarietto per capire i termini in dialetto per chi lo ha fatto?

«Scrivo per me anche i libri. Le canzoni poi vanno per il mondo: ho sempre avuto voglia di raccontare, anche se non sono autore di canzoni tradizionali, ortodosso».

Vero che qualcuno le disse subito di smettere?

«Un tecnico del suono: se vuole continuare deve cambiare genere, esclamò dopo aver sentito Auschwitz».

Lei è come Borges: un labirinto. Ha amato Meneghello, Gadda, poi Gozzano, Robert Browning, John Donne, Edgard Lee Master, Dante.

«Li ho letto tutti e molto. Adesso che non ci vedo quasi più mi viene in mente Borges che diventato cieco - fa il direttore della biblioteca di Buenos Aires».

Tra i vizi d'oggi cosa non sopporta?

«Tanti. I social proprio no. E continuo senza telefonino, e senza patente, nessuna fatica».

Più paura o speranza?

«Alla pari, è sempre così. Una volta il mondo non aveva molte informazioni, lo dico nel mio libro: i genitori compravano al massimo una rivista. Ora siamo travolti di informazioni. Ma non si può più selezionare, scegliere».

Più contadino o più poeta?

«Ma sono le due culture di Gramsci e Pasolini! Quella ufficiale e paludata e quella popolare che è la cultura di mia nonna, terza elementare e grande sapienza; o di mia zia, una che con la quinta elementare scriveva in modo impeccabile».

La rivista Treccani ha scritto che lei è un mugnaio delle parole.

«Mi onora che abbiano detto questo».

In Tralummescuro una parola di Pàvana che significa molto più che imbrunire - narra di un mondo andato e lo fa parlando in modo struggente. Per esempio di fiammiferi controvento.

«Erano magici. Ognuno di noi aveva in tasca una scatola di fiammiferi, un coltellino e una carta piena di sale. Fiammiferi per il fuoco e sale per le patate che rubavamo e cucinavamo sulle latte; non per fame, era un gioco da ragazzini».

Tralummescuro: come ha fatto a far passare un titolo così?

«L'idea è stata di un editor, piaciuta. Io avevo pensato Adesso i camini non fumano più».

Narra della vita con e nel fiume, delle avventure di Salgari

«Il molino dei miei nonni era isolato e passavo da solo moltissimo tempo trovando tesori, pietre preziose, lustrini limati dal torrente, quarzi. Il fiume ci ammaestrava. Adesso hanno svuotato la diga che pare sia pericolante: è rimasto solo il fango».

Delle sue maestre una, ogni tanto parlava sardo; ed erano ruvide picchiavano anche

«Ma così noi imparavamo: adesso le maestre fanno le mamme. Lo scrittore Philip Roth, dice che se un autore viene considerato difficile a scuola non si deve studiare e si elimina. Siamo un paese così, perché nessuno vuole fare più sacrifici e fatica».

Pàvana è vicina a Porretta Terme. Un modo di villeggiatura che se ne è andato.

«Tutto chiuso ora. Hotel e alberghi sembrano pieni di fantasmi di un tempo. Venivano in villeggiatura dalle città sull'Appennino. Poi sono andati alle Maldive e adesso sembra ritornino qui, ma pochi. Ma una volta i villeggianti erano una categoria sociale, signori che affittavano piani interi e stavano due mesi in villeggiatura».

Nel dopoguerra c'era una voglia di ballare che fa luce, l'ha scritta lei: adesso che Italia vede?

«Non credo che ci fosse un'Italia unita allora; ma nelle feste dell'Unità e dell'Amicizia, alla fine, c'erano le stesse persone; e la gente lavorava per preparare lo stesso cibo».

Che belle storie narra del sesso divinamente proibito

«Quanti rimpianti, quante lasciate inutilmente. Qualche volta rivedo vecchie come me - certe ragazze di allora e chiedo: ma perché vi siete risparmiate? Ora le ragazze le fanno queste cose. Allora c'erano le categorie: le bolognesi più accomodanti delle toscane, che erano vergini di ferro; le francesi, figlie di immigrati italiani in vacanza, che usavano perfino i bikini nel fiume di Pàvana».

Un libro per salvare le parole, il cibo, la cultura.

«Una volta si diceva che il padrone conosceva mille e l'operaio 200. Ma una volta il padrone invitava l'operaio a leggere. Quanto mi sono dato da fare, e non solo io, per sapere, leggere. Eravamo curiosi di tutto. Non è più così. E sì, anche il cibo è cultura».

Adriano Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

