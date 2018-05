CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AUDIOLIBROSuccedeva più o meno sempre così, nel Settecento. Una parola di troppo, l'onore leso e si finiva a tirar di spada. Di tutto questo di parole pronunciate in maniera affrettata, di reputazione messa in discussione e di colpi di lama racconta Giacomo Casanova nel suo Il Duello, libello scritto a Venezia dallo stesso Casanova per cercare di far chiarezza attorno ad un episodio successo durante la parentesi vissuta in Polonia da uno dei veneziani più noti di tutti i tempi, a cui lo stesso Lorenzo Da Ponte si ispirò per creare la...