L'attrice Alessandra Mastronardi presenterà la Mostra del cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOAlessandra Mastronardi madrina della Mostra del cinema di Venezia 2019. L'attrice condurrà le serate di apertura e di chiusura della 76^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Alessandra Mastronardi aprirà la 76^ Mostra di Venezia mercoledì 28 agosto, in Sala Grande al Palazzo del Cinema al Lido in occasione dell'inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre per i premi finali. Napoletana, classe...