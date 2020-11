L'attacco finale alla casamatta di Viale Mazzini ha la firma di un tandem: Zingaretti-Gualtieri. Ma è quest'ultimo in veste di azionista Rai - è ministro del Tesoro - a dire che «il Cda Rai non verrà prorogato». Traduzione: l'amministratore delegato Salini è sotto sfratto e lo sfratto avverrà ad aprile. Nel centrodestra che non s'è trovato affatto male con la coppia Salini-Foa - derivante dall'esecutivo gialloverde e non ostile ai desiderata dell'opposizione: per esempio tra i 18 nuovi vicedirettori di rete appena decisi la destra ha fatto un acchiappo forte con Angelo Mellone a Rai1 - il blitz Zingaretti-Gualtieri viene letto così: «Non sono riusciti a lottizzare la Rai, e allora vogliono cambiare la legge che proprio la sinistra fece con il sottosegretario Giacomelli al tempo del governo Renzi e intanto cacciano Salini per metterci uno che obbedisce a loro».

Per ora lo sfratto a Salini - «Ma siamo sicuri che Franceschini sia d'accordo?», si chiedevano ieri non pochi al Nazareno - diventa operativo, anche se le procedure e i tempi tecnici non saranno brevissimi. Il non rinnovo del Cda, dice comunque Gualtieri alla Vigilanza Rai, «rappresenta una opportuna occasione per provare a voltare pagina e rilanciare l'azienda» facendo una nuova legge sulla governance. Ai piani alti del Pd non è mai andata giù, per esempio, la gestione del Tg1. Troppo favorevole ai 5 stelle con Carboni. Quasi Tele Di Maio. Oltre che un po' Cinegiornale Conte. Così è stata sempre considerata. In un eventuale ritorno di Mario Orfeo al Tg1, tra i dem ma anche tra i renziani si spera assai. Anche se c'è chi assicura: non potrà che essere una donna la donna Pd che prenderà il posto dell'attuale direttore filo-stellato Carboni perché ai vertici di tiggì e reti tutti maschi. E poi lo stesso Gualtieri, per il «nuovo management di alto profilo» che si prepara, ha parlato del necessario «riequilibrio di genere». Questo si farà valere probabilmente anche nei telegiornali. Arriverà Simona Sala, dalla direzione di Radio 1?

Il problema 5 stelle comunque, nello sfratto a Salini, esiste eccome. Basti vedere come hanno reagito i grillini all'avviso di sfratto di ieri. Hanno detto: «No al mercanti, cioè ai politici, nel tempio della Rai». Traduzione: vogliamo restarci noi, e il Pd eviti di cacciarci e di sostituirsi. Insomma un bel derby rossogiallo intorno al cavallo (morente? I soldi causa Covid ma non solo Covid non ci sono più e Gualtieri ha promesso di dare l'extra-gettito di 85 milioni) di Viale Mazzini. Altro possibile intoppo è che, nonostante Zingaretti e Gualtieri, Palazzo Chigi nicchia sull'assalto. Non sembra avere la stessa determinazione di Via XX Settembre e del Pd ma non di tutto il Pd. Come sa bene chi, Michele Anzaldi, mastino renziano in Vigilanza, da subito ha lottato per lo sfratto del Cda gialloverde e poi rossogiallo, che ha sempre lamentato solitudine nella lotta. E ieri in Commissione, si è rivolto così a Gualtieri: «Da alleato le dico che mi dispiace che lei debba mettere la faccia all'ennesimo spreco Rai. Mentre tutti i media stringono la cinghia, voi nominate 18 nuovi vicedirettori di rete e 20 dirigenti». Tra questi, nella pidizzazione della Rai, i dem hanno messo a segno alcuni colpi: molto grosso quello di Maria Pia Ammirati alla Fiction, da cui derivano gran parte degli incassi tivvù. Ma anche (mentre M5S ha avuto solo De Maio, quasi omonimo, vice a Rai2) Pierluigi Colantoni ai New Format e altri pezzi qui e là.

Ma adesso, dopo Salini, chi? Uno schema che circola (e che potrebbe piacere anche all'ala franceschiniana e ai renziani) vede Nino Rizzo Nervo (veterano che tutto sa di Rai e che per il dg Gubitosi fece un piano di riorganizzazione delle news assai rimpianto) al posto di Salini e Alessandra Ravetta (di Prima Comunicazione) al posto di Foa. Ma i giochi si faranno molto più in là. C'è chi dice che è in pole position come ad Paolo Del Brocco di Rai Cinema. Nel toto Mazzini anche Nicola Claudio (ben visto nel mondo cattolico), Roberto Sergio (direttore di RadioRai) e Andrea Sassano attuale direttore delle Risorse Televisive e Artistiche.

