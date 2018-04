CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOBERLINO Torna la paura in Germania: tre vittime e decine feriti in un attentato nel centro di Münster (Nord-Reno-Vestfalia) dopo che un uomo alla guida di un furgoncino si è lanciato contro gli avventori di un bar all'aperto travolgendo decine di persone. Tre i morti e decine di feriti, secondo un bilancio provvisorio della polizia, fra cui il presunto attentatore che si è sparato nel veicolo. In un primo momento tutto faceva pensare a una matrice islamista secondo il copione dell' attentato terroristico al mercatino di Natale a...