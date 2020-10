TENDENZE

Una voglia matta di freschezza, di rigenerazione, di fiori, di vegetazione, di verde, di giardini? Ci sono le collezioni superbe dei maestri gioiellieri i Cartier, Bulgari ; tra le presenze più giovani in Veneto troviamo a Padova le giovani Soravia, allieve del grande Ferdinando Sandi, che alternano preziosi con brillanti, zaffiri, smeraldi, incastonati modernamente su giochi di acciaio alternato a fili d'oro, argento, platino, costellati di pietre come granate, giada, quarzi, onice, opale dalle ragazze di via Filzi.

VENEZIA

È l'universo dei gioielli della più vicina quotidianità che presentano un costo accessibile con l'uso dei materiali più impensabili ma soprattutto del magico vetro di Murano, e in particolare la murrina. Ne è testimone ormai famosa Giusy Moretti con le sue creazioni in vetro e gioielli preziosissimi (brillanti e diamanti di alta caratura, rubini, coralli) presenti anche al Metropolitan Museum di New York. Ma c'è anche una contemporaneità di stile, un gusto giovanissimo e nuovo che cerca ispirazione nella famosa murrina muranese come la recente presentazione di Venetian Gardens Murrina/Murano Venezia, in una performance organizzata da SM3000 (azienda specializzata in vetro di Murano) che ha proposto una collezione di collane e gioielli in vetro-murrina ispirati a dieci giardini di Venezia.

Un gioco di colori particolare si ispira ora al labirinto di Borges, o al Thetis dell'Arsenale, il giardino di Palazzo Soranzo Cappello o il giardino di Peggy Guggenheim, E ancora i giardini di Palazzo Malipiero o di Palazzo Franchetti, lo spazio verde di Palazzo Vendamnin Calergi o della Serra Margherita a Castello. Emozioni verdi trasferite sulle perle di murrina che compongono nuovi bijoux di eccezionale eleganza. Dieci pezzi d'arte da indossare, gioielli personalissimi che interpretano il segreto verde di Venezia, Quella Venezia dei giardini nascosti che Wigwam Giardini Storici porta avanti da anni con tenacia. Fabiana De Angelis, di Murrina Murano ha precisato che le collezioni di questa griffe escono in obbedienza ai diktat della moda ma soprattutto per valorizzare la tradizione artistica e il patrimonio cuturale che rendono Venezia unica.

