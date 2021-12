L'ASSOCIAZIONE

VENEZIA Notevole il ricavato dell'asta di beneficenza natalizia a favore di Avapo, ieri nella filiale di Intesa Sanpaolo in campo Manin, col supporto della banca, di Christie's e l'aiuto dello sponsor La maison di Roberto Coin: al di sopra delle aspettative, sono stati raccolti oltre 70mila euro. Grande la generosità dei partecipanti. Bianca Arrivabene, deputy chairman Christie's, ha espresso la sua soddisfazione nell'aver messo insieme tante opere importanti e di poter vivere l'evento, all'ottava edizione, in presenza.

30MILA ORE

La presidente Avapo Teresa Baldi Guarinoni ha richiamato l'attenzione sulle attività dei volontari Avapo, giunti dal dicembre del 2019 a 30 mila ore, offrendo sostegno psicologico, incontri con la nutrizionista, il Dragon boat, la Nordic Walking, l'ascolto di buona musica e la Pet Therapy; dal 20 febbraio 2020, con i reparti degli ospedali chiusi per Covid, l'assistenza «gratuita» si è svolta a domicilio, per una media di 40 pazienti oncologici. Attualmente i volontari sono anche nel punto vaccinale dell'Ospedale Civile e vi è una assoluta necessità di risorse «per svolgere la nostra missione, nata nel 1988, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di assicurare rispetto e dignità a chi soffre» ha spiegato la presidente. Che poi ha lanciato un grido di aiuto «come veneziana» per Marco Zennaro da aprile sotto processo e ostaggio in Sudan: «Adoperatevi perché possa tornare a casa».

I LOTTI

Tra i preziosi lotti, cinque opere degli allievi dell'Accademia di Belle Arti, selezionate da una giuria, che i giovani Laura Isola, Jasmine Meynet, Giulia Pittaro, Yuxing Chen, Liu Xuanzhu, hanno voluto donar e che sono state molto apprezzate; un concerto della giovane star dell'Opera Anush Hovhannisyan, che ha improvvisato una piacevole performance; un Vaso in vetro soffiato di Laura De Santillana, recentemente scomparsa; Museum cards di vari musei veneziani; un progetto per albero di Natale di Fabrizio Plessi; borse di Gucci, Prada, Valentino, Saint Laurent, borsone Harvard e Beauty Stripe; due disegni di Capucci; uno svuota tasche in vetro di Murano di Ragazzi&Co, donato dalla Cassa di Risparmio di Venezia prima della sua fusione in Banca Intesa; piumini Moncler; scarpe Golden Goose, Sneakers for you and your loved one; vari inviti (Harry's, Quadri, Edipo Re, Tenuta Gaetani, Hotel Cipriani, Carampane, Aman Venice); corso di cucina di Notarbartolo di Sciara; prodotti Officina S.ta Maria Novella Firenze; una maglia di Paulo Dybala autografata; sei bicchieri highball di Giberto Venezia; una fotografia di Marco Sabadin che documenta la città chiusa per virus.

Maria Teresa Secondi

