L'ASSOCIAZIONE

Se si parla di birra la fantasia può correre a ritroso nel tempo, immaginando contadini all'opera in Mesopotamia 7000 anni fa. Perché test chimici condotti su antichi recipienti in ceramica hanno rivelato proprio quei luoghi e quei tempi come culle' della birra. E poi, naturalmente, la variegata storia di questa bevanda che è arrivata ad essere quello che è oggi. Attualmente anche per questo prodotto ci sono particolari attenzioni, perché è certo che molti degli amanti della birra chiedono prodotti eccellenti e genuini, fabbricati da birrerie impegnate nel raggiungimento di valori superiori. Un punto fermo in questa prospettiva è rappresentato da Slow Brewing', un'associazione che ha messo a fondamento della propria missione la produzione della birra con tempi necessari, passando attraverso fermentazioni e maturazioni tradizionalmente lunghe. Naturalmente, l'adozione delle ricette tradizionali non preclude, anzi stimola, l'uso di impianti e di un know-how dall'elevatissimo standard. Gli slow brewer' sono birrai a tutto tondo che, tuttavia, si pongono altri obiettivi rispetto a quelli dei grandi gruppi birrai. Lavorando per evitare l'appiattimento dei gusti e per soddisfare i desideri degli amanti della birra più esigenti. Per queste considerazioni, Slow Brewing' è diventato un riferimento nel mercato Internazionale della birra. Valuta i prodotti e i produttori, sia quelli che aspirano a entrare nell'associazione, sia di quelli che già ne fanno parte. Perché la patente' deve essere sempre rinnovata. Verifica l'eccellente costanza del gusto della birra, la qualità delle materie prime, l'alto livello di produzione, gestione e cultura aziendale. Una verifica realizzata in modo trasparente e senza compromessi, da parte di persone e istituzioni indipendenti e altamente qualificate. I controlli di qualità sono eseguiti dal Politecnico di Monaco di Baviera e dal Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra (Cerb) dell'Università di Perugia. Insomma: il marchio Slow Brewing' è diventato una bussola per individuare birre di qualità. Allo stato, sono poco meno di una trentina (di Germania, Austria, Svizzera e Italia) le birrerie dell'associazione. Quelle italiane sono tutte venete: Birrificio Veneto-San Gabriel di Ponte di Piave (Tv), 32 via dei Birrai di Onigo (Tv), Theresianer di Nervesa della Battaglia (Tv) e Birrificio Antoniano di Villafranca Padovana (Pd). (Cav)

