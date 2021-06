Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ASSESSOREVENEZIA Il turismo a Venezia continua a zoppicare ma restiamo ottimisti. Gli eventi in programma di interesse mondiale e i voli diretti per Dubai e New York che da questa settimana tornano sui tabelloni del Marco Polo segneranno un punto di svolta. L'assessore al Turismo Simone Venturini guarda avanti, e sull'agenda dell'amministrazione comunale vede solo punti a favore di una progressiva ripresa della normalità. A partire dalla...