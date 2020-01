L'assessore pronto a ricandidarsi col suo gruppo per le comunali

ELEZIONI Sabato prossimo, 11 gennaio, Renato Boraso annuncerà ufficialmente in un incontro pubblico la ricandidatura sua e del suo gruppo: dopo una serie di confronti informali tenuti a Lido, Murano, Venezia, Mestre, sabato in municipio di piazza Pastrello comincerà rilanciando Marco Bellato alla presidenza della Municipalità di Favaro per la lista Boraso Civica Popolare che in Consiglio comunale è rappresentata da lui e da Maika Canton. «Sono stati quattro anni e mezzo difficili, pochi hanno evidenziato che per i primi sei mesi questa città è stata a rischio default e che lo stipendio per i tremila dipendenti comunali non era più sicuro, e pochi hanno riconosciuto che Brugnaro, simpatico o meno che sia, assieme all'assessore Michele Zuin ha abbassato il debito dai 799 milioni di euro accumulati dalle precedenti amministrazioni a 720 milioni, e ha azzerato il fido di 130 milioni di euro che veniva utilizzato ogni anno da Ca' Farsetti per arrivare al 31 dicembre evitando di dover portare i libri in Tribunale. Una brutta notizia per le banche che lo concedevano dato che costava alla collettività una montagna di soldi d'interessi, ma un'ottima notizia per la città perché si liberano risorse per investire sulle opere pubbliche e sulle manutenzioni urbane. Senza i conti a posto, infatti, non si fanno investimenti nel territorio. Quindi noi sosterremo ancora questo sindaco, e invitiamo chi desidera impegnarsi ad unirsi a noi (borasocivicapopolare@comune.venezia.it). Mi auguro che anche la Lega sarà della partita ma noi siamo comunque pronti». (e.t.)

