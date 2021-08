Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ASSALTO DEI TURISTIVENEZIA Tantissimi turisti e parcheggi tutti pieni ieri a Venezia. Uno scenario già visto, ma che stavolta si è manifestato con un'intensità tale da creare non pochi problemi a chi, volendo visitare la città, cercava un posto libero per lasciare la propria macchina. Forse anche sfruttando il brutto tempo che c'è stato in mattinata, ieri numerosi turisti venuti in giornata si sono aggiunti alle migliaia di quelli...