L'ARTISTAEraclito soleva dire che il carattere di un uomo è il suo destino. La personalità, quindi, può rappresentare la fortuna o la disgrazia di un individuo a seconda di come si affronti la vita e le sfide che essa lancia: prendiamo, ad esempio, il fotografo scozzese Albert Watson che, fin da giovane, ha sempre visto da un solo occhio, eppure questo non gli ha impedito di collezionare più di 100 copertine su Vogue, 40 su Rolling Stone a partire dagli Anni '70, più numerose campagne pubblicitarie, per non parlare di scatti che sono...