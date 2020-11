LA STORIA

Almeno una volta abbiamo alzato il dito in cielo affermando che quella nuvoletta in realtà è la sagoma di un cavallo o di un elefante. Gli esperti la chiamano pareidolia, ma per molti è semplicemente un gioco, un passatempo vecchio come il mondo. Per altri invece è molto di più, un modo per vedere sotto un'altra veste l'ambiente che ci circonda. E sognare. Enrico Spitaleri, siciliano di nascita ma veneto di adozione, ha fatto della montagna la sua tavolozza da disegno e di osservazioni, alla ricerca della bellezza nascosta dietro quelle figure che solo un occhio attento come il suo riesce a stanare. Spitaleri ha trascorso anni tra le Dolomiti in cerca di immagini tra guglie, pinnacoli e pareti di roccia, arrivando ad associare ad una forma, apparentemente scontata, la chiave artistica e spirituale.

GUERNICA DOLOMITICA

Fin da ragazzo Enrico Spitaleri aveva mostrato una capacità di osservazione sopra la media. Innata curiosità che lo ha stimolato a ricercare, contemplare, scoprire, apprezzando il mondo alla ricerca del bello. E sempre con un unico filo conduttore, la montagna. «La mia grande passione per la natura mi ha portato a conoscere la gente ladina e le vette Dolomitiche, in particolare nel Comelico e in Val Pusteria dove da anni trascorro i miei soggiorni facendo lunghe conversazioni con la gente del posto e grandi camminate», spiega Enrico Spitaleri. «Sono sempre stato curioso. All'inizio mi soffermavo ad osservare ombre e sagome create dalla neve nel sottobosco, in seguito ho alzato lo sguardo incontrando quelle imponenti pareti rocciose fatte di espressioni, di mani protese, di volti che sono lì da milioni di anni e che aspettavano qualcuno in grado di interpretarli». Spitaleri, nel suo ultimo libro Il paradiso naturale e spirituale delle Dolomiti di Sesto e del Comelico, si dedica allo studio della misteriosa arte della natura che in inverno mette in mostra le sue creazioni nei boschi e nella bella stagione si affaccia sulle rocce dei monti. È così che dalle imponenti pareti della Cima Padola scaturiscono tre teste gigantesche, mentre osservando una vecchia fotografia della Piccola delle Tre Cime di Lavaredo scattata dal fotografo altoatesino Hermann Frass, non vede semplicemente una bella guglia, ma il volto di un uomo barbuto che gli fa ricordare il Mosè di Michelangelo. E sul basamento roccioso antistante la Pala di Popera, scopre la figura di un mostruoso animale, indentificato con l'immagine di un rospo, sopra il quale delinea un insieme di mani protese, di volti di donne, di uomini e di bambini, la cui composizione va letta come un insieme di simboli paragonabile ad una Guernica di Picasso in chiave naturale. «Ripasso a carboncino i contorni sulle foto. Si tratta di cogliere ciò che la natura ha voluto raccontare», afferma Spitaleri. «Per Picasso la pittura è stata uno strumento di guerra offensiva e difensiva. La natura invece non combatte l'uomo, lo esorta a rispettare le sue regole, perché non perdona. Le forme che vediamo sulle rocce ci mandano proprio questo messaggio».

ILLUSIONE PAREIDOLITICA

Il contorno di un oggetto mentre guardiamo il tronco di un albero, il profilo di un volto disegnato sulla parete di una casa, lo smile che ci dà il buongiorno sulla schiuma del cappuccino al bar. La predisposizione a identificare insiemi ordinati associabili a forme familiari, contemplando immagini disordinate, è detta illusione pareidolitica. Nell'arte vi sono innumerevoli casi, come il demone dell'affresco di Giotto oppure i volti che si delineano osservando le nuvole nei dipinti del Mantegna o la ciotola di verdure dell'Arcimboldo che, rovesciata, fa apparire tratti umani. Salvador Dalì era uno specialista di illusioni ottiche, le sue opere sono grandi esempi di pareidolia. Facce strane e bizzarre ce ne sono tante anche in natura. Oltre a nuvole e pareti rocciose, vi sono altri innumerevoli esempi, basta curiosare tra le foto satellitari di tutto il mondo o, senza andar troppo lontano, aguzzare la vista sui graniti della Sardegna scoprendo famosi orsi ed elefanti. Ma non è solo il pianeta terra ad offrirci gli spunti da cui individuare le più disparate figure, interviene anche l'universo. Sono ben noti i volti sul pianeta Marte e sulla Luna, tanto per fare degli esempi, le stesse costellazioni offrono pesci, bilance e arieti vecchi quanto l'uomo. E si potrebbe continuare con elettrodomestici, palazzi, fari e calandre delle automobili. Tutti intrinsecamente abbiamo questa propensione, si tratta solo di impegnarsi ad osservare. È una sorta di esercizio di fantasia.

MAESTRO E SCRITTORE

Enrico Spitaleri è nato a Enna il 3 gennaio 1948. Ha frequentato l'Istituto d'Arte ed è diventato maestro di educazione artistica insegnando per 34 anni nelle scuole medie in provincia di Treviso. Ritrattista e caricaturista, ha partecipato a numerose mostre di pittura. In occasione del 500° anniversario della nascita di Tiziano ha curato la manifestazione omaggio a Tiziano Vecellio per il comune di Colle Umberto. È autore di parecchi libri, tra cui: I boce del Cansej 1979, Giovanna Faè, una vita per Dio e per la Patria 1983, Il delitto Bottecchia 1987, Leonardo 2006, Tiziano e le malefatte del figlio Pomponio, del cardinale Alessandro Farnese e del Vasari 2007, Giorgione con Leonardo e le cose d'amore 2009, Il paradiso naturale e spirituale delle Dolomiti di Sesto e del Comelico - 2020.

Giovanni Carraro

