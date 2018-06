L'artiglieria di Leo: «Centrodestra ko, grazie Forcolin»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATTACCO FRONTALESAN DONA' «La sconfitta di Francesca Pilla è stata provocata da chi, nell'ultimo anno e mezzo, ha lavorato per dividere e non per unire». Le parole sono quelle di Oliviero Leo, il grande escluso dal secondo turno, che dopo le tensioni degli ultimi giorni, di fronte alla conferma del sindaco Andrea Cereser, getta nuova benzina sul fuoco. Nel mirino è finita la compagine di centrodestra guidata da Francesca Pilla. «Di fronte a noi c'era l'occasione giusta per scalzare l'Amministrazione comunale di centrosinistra attacca Leo...