L'arte orafa di Sandi continua nelle mani delle sorelle Soravia

GIOIELLIPiccoli elefantini in fila nel bracciale di brillanti (Cartier), la famosa spilla in corallo, onice e brillanti di Templier o la spillla ballerina che negli anni '40 donò la fama a Ruhel: la storia del gioiello ci accompagna lungo percorsi intimi di personaggi famosi che a un gioiello affidavano la riuscita di un incontro, il piacere di un possesso unico e prezioso. Se il passato ci porta a firme prestigiose come Van Clef, Mauboussin, Boucheron, Tiffany, Lacloche, Mellerio, il nostro tempo acquista altre griffes: tra queste Ferdinando...